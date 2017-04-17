Вице-президент «Крыльев Советов»: клуб может остаться без генерального спонсора

Вице-президент «Крыльев Советов»прокомментировала информацию о финансовых проблемах и отметила, что клуб пока не может предоставить гарантии для участия в следующем сезоне МХЛ.«Наш президент Алексей Морозов уже озвучивал актуальную информацию. Добавить что-то сложно. Финансовые проблемы есть, и руководство ищет варианты решений. На данный момент существует вероятность того, что можем остаться без генерального спонсора. У «ТНС энерго» в этом году произошла смена руководства, свои какие-то проблемы есть, которые им решить важнее.Тренировки у команды закончились, ребята на заслуженном отдыхе. Одна из первоочередных задач, которые стоят перед руководителями клуба, — это закрыть все долги по сезону – перед командой, сотрудниками, подрядчиками. И параллельно ищем источники финансирования на будущий год. Лига ждёт от нас гарантий, которых мы пока не можем предоставить. Не хотелось бы остаться без команды в юбилейный год. Сделаем всё, чтобы поскорее порадовать поклонников хорошими новостями», — цитирует Крылову пресс-служба клуба.