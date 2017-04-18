Гизатуллин: команда провела Турнир пяти наций хорошо

Нападающий юниорской сборной U17 Даниил Гизатуллин прокомментировал второе место на Турнире пяти наций.

«В целом команда провела турнир хорошо. В матче с финнами где-то не хватило одного гола в овертайме, сегодня – концентрации.

Собственной игрой на турнире я не доволен, но заключительный матч провёл довольно хорошо. В заброшенной шайбе мне очень помогли партнёры: Гриша Денисенко в углу подобрал шайбу, выехал из-за ворот и отдал на пустые. Там грех было не забить.

Овертайм в формате три на три сегодня сложился для нас хорошо, в принципе, мы и с финнами играли неплохо, просто сегодня понимали, что это последний матч и надо выигрывать хотя бы его и занимать второе место. Мне кажется, мы во всех матчах провалили первые периоды. Если честно, не знаю, с чем это связано, может, какой-то недонастрой.

В целом я считаю, что сезон для меня удался: где-то поиграл за клуб в МХЛ, где-то — за сборную, второе место – тоже результат», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.