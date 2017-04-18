Соколов: откуда «Красная Армия» ни бросит — гол, но «Реактор» не могу упрекнуть

Главный тренер «Реактора» Александр Соколов прокомментировал поражение от «Красной Армии» во втором матче финала Кубка Харламова (1:6, 0-2 в серии).

«Что вчерашняя игра, что сегодняшняя: откуда соперник ни бросит – гол. Я сразу хочу оговориться, что ни в коем случае не хочу упрекнуть вратарей. Это скорее комплимент хоккеистам и тренерам «Красной Армии». Очень здорово бросают, и даже сегодня один мимо ворот бросил, потом всё равно в пустые забили. Нужно признать, что у «Армии» один состав повыше уровнем всех других хоккеистов в Молодёжной лиге. Видно, что эти игроки повыше уровнем.

Не могу упрекнуть своих ребят, они настраивались, они старались, но команда соперника оказалась сильнее в этих двух играх. Мы не сдаёмся, будем готовиться. По крайней мере ребята приобретут большой опыт в играх с такой командой. Давно я не видел, чтобы «Красная Армия» играла таким возрастным составом, всегда в этой команде играли мальчишки на два года моложе, нежели в остальных командах. Сейчас это взрослая, хорошая, интересная команда, которая играет по задаче. Мы будем учиться у них. Можно ли спасти серию? Это всё решается наверху, если мы достойны, значит зацепим что-нибудь. Если нет, значит сядем и домой поедем. Будем стараться. Серию нельзя спасти, когда проиграна четвёртая игра, всё остальное – можно", — цитирует Соколова пресс-служба МХЛ.