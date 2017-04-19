Тальбо: начало матча сложилось не по сценарию «Эдмонтона»

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Кэм Тальбо прокомментировал разгромное поражение от «Сан-Хосе Шаркс» (0:7) в четвёртом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В настоящее время счёт в серии 2-2.

«Начало матча сложилось не по нашему сценарию. Мы сразу пропустили гол, и стало понятно, что они захотят немедленно закрепить успех. Мы говорили о том, что надо обязательно хорошо начинать в дебюте, но сегодня у нас это не получилось. Мы дали им возможность почувствовать уверенность, которую они сохранили до конца игры», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.