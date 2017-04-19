Гатиятулин считает, что возвращение игрока уровня Кузнецова в КХЛ — фантастика

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин порассуждал на тему возможного возвращения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в Россию. В связи запретом выступать на ОИ-2018 игроки могут вернуться в Россию.



«Думаю всё-таки возвращение игрока уровня Кузнецова в Россию — это пока из разряда фантастики. И надеюсь, что игроки НХЛ все-таки сыграют на Олимпиаде. Если Женя вернется в Челябинск, это будет очень большая история. Лично мне было бы очень интересно поработать с ним», – сказал Гатиятулин.