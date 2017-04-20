Торторелла: Бобровский — позвоночник «Джекетс», он сделал важнейшие сейвы

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после победы в четвёртом матче серии с «Питтсбург Пингвинз» (5:4, 1-3 в серии) оценил игру голкипера Сергея Бобровского.



«Послушайте, все мы знаем, что второй пропущенный гол Бобровский с удовольствием забрал бы обратно. Я это знаю, он знает, вы знаете. Какой смысл об этом говорить? Никакой пользы это не принесёт. Но он ответил на это несколькими ключевыми сейвами! И после того второго гола, и в третьем периоде. Послушайте, мы бы с вами даже не обсуждали сейчас дальнейшие планы, если бы не этот парень. Он провёл потрясающий сезон! Бывал ли он периодически нестабилен? Да. Но сегодня в самые важные моменты он встал во весь рост и сделал несколько важнейших спасений. Боб — позвоночник всей нашей команды. Я знаю, что он со всем этим справится», — цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.