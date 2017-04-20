Защитник Никита Трямкин возвращается в «Автомобилист»

«Автомобилист» достиг договорённости о подписании контракта с защитником Никитой Трямкиным, который провёл сезон-2016/17 в «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.

Лучшим в составе «Автомобилиста» для габаритного защитника стал сезон-2015/16, когда он провёл за команду 59 игр, набрав в этих матчах 12 (4+8) очков. Всего в КХЛ Никита Трямкин провёл 211 матчей, в которых набрал 31 (9+22) очко.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Трямкин сыграл 66 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал семь голевых передач.