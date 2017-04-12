«Автомобилист» заинтересован в возвращении Трямкина из «Ванкувера»

Как стало известно «Чемпионату», клуб КХЛ «Автомобилист» заинтересован в возвращении экс-защитника команды, выступавшего в текущем сезоне за клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс».Контракт 22-летнего хоккеиста с канадской командой подошёл к концу. Генеральный менеджер уральцев Олег Гросс не стал комментировать «Чемпионату» эту информацию. Права в КХЛ на защитника принадлежат «Автомобилисту», за который Никита до отъезда в Северную Америку провёл четыре сезона. В текущем сезоне Трямкин сыграл 66 матчей в НХЛ, в которых набрал 9 (2+7) очков с показателем полезности «-7».Новичками «Автомобилиста» в следующем сезоне станут Георгий Мишарин, Франсис Паре, Игорь Григоренко, Дмитрий Макаров, Егор Миловзоров и Якуб Коварж.