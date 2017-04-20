Юшкевич: Проворов проявит себя в сборной, он самый талантливый защитник России

Олимпийский чемпион Дмитрий Юшкевич прокомментировал вызов в олимпийскую сборную России на матчи Еврочелленджа против сборной Швейцарии игроков НХЛ Владислава Наместникова и Ивана Проворова.

«Наместников и Проворов — ребята талантливые, их вызов в сборную является вполне логичным решением. Теперь тренерскому штабу нужно постараться использовать их лучшие стороны. Наместников провёл неплохой сезон за «Тампу». Что касается Проворова, то Иван себя уже зарекомендовал в НХЛ и «Филадельфии». Это показатель того, что парень готов играть на высоком уровне. Не нужно забывать, что Проворов выступал за молодёжную сборную России и был там лидером. Думаю, во взрослой сборной Иван должен себя проявить с хорошей стороны. Но не стоит забывать, что ему всего 20 лет, после длинного сезона в НХЛ ему будет тяжело. Однако играть в таком юном возрасте в НХЛ — это показатель того, что Проворов на сегодняшний день является самым талантливым российским защитником.

Не думаю, что нужно ставить вопрос, будут ли Кучеров и Василевский лидерами сборной. Ребята приедут и сами разберутся, не стоит сразу приклеивать ярлыки. Через игру всё встанет на свои места», — сказал Юшкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.