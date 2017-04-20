«Спартак» объявил о назначении Епанчинцева главным тренером

Хоккейный клуб «Спартак» утвердил кандидатуру Вадима Епанчинцева на посту главного тренера. Контракт со специалистом подписан по схеме «1+1»: на один год с возможностью дальнейшей пролонгации соглашения.

Ранее Епанчинцев уже работал в «Спартаке» помощником главного тренера. Также он работал молодёжных командах «Атланты» (2011-13) и «Спартак» (2013-15), с 2015 по 2017 год тренировал «Сарыарку». Красно-белые в прошедшем сезоне заняли предпоследнее место в Западной конференции и не смогли пробиться в плей-офф.