Аллен: «Сент-Луис» давил в третьем периоде, но было уже поздновато

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен подвёл итоги четвёртого матча первого раунда плей-офф НХЛ «Миннесотой Уайлд», который завершился со счётом 0:2. «Дикари» избежали вылета из плей-офф и сократили отставание в серии — 1-3.

«Нам потребовалось некоторое время, чтобы вкатиться в игру. Соперник вышел с хорошим настроем и сильно провёл 40 минут, а также надёжно сыграл в обороне в третьем периоде. Мы неплохо давили в третьем периоде, но было уже поздновато», — приводятся слова Аллена на официальном сайте НХЛ.