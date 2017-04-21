Береглазов: «Рейнджерс» видят меня в составе, над предложением думал полгода

Защитник сборной России Алексей Береглазов прокомментировал подписание контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс». Береглазов ранее выступал в составе магнитогорского «Металлурга».

«В течение полугода обдумывал конкретно это предложение «Рейнджерс». Почему не остался в «Металлурге»? Клуб из НХЛ был заинтересован во мне, они конкретно меня видели в составе. Это подкупило. Всё-таки это шанс попробовать свои силы в НХЛ.

Конечно, Олимпиада — очень важное событие для меня. Не знаю, как всё сложится. Посмотрим, какое окончательное решение примут. Надежду всё-таки сохраняю на то, что смогу поехать на Олимпиаду. Будет очень обидно, если в итоге игроки НХЛ не поедут в Корею. Я люблю свою страну, я патриот. Мне бы очень хотелось выступать за национальную команду. Просто я склонялся к выбору ехать в Америку ещё до того, как НХЛ объявила о своём решении», — сказал Береглазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Полное интервью с Алексеем Береглазовым читайте завтра на «Чемпионате».

В регулярном чемпионате — 2016/17 23-летний Береглазов сыграл во всех 60 матчах, записав на свой счёт 19 (1+18) результативных баллов при показателе полезности "+9" и 20 минутах штрафного времени.

В плей-офф Кубка Гагарина — 2017 Береглазов сыграл 13 матчей, отметившись шестью результативными передачами. В 2016 году в составе «Магнитки» он стал обладателем Кубка Гагарина.