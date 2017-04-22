Беттмэн: мы уверены, что все игроки НХЛ останутся в клубах на время Олимпиады

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал вероятность отдельного участия звёздных игроков НХЛ в Олимпийских играх – 2018 в Пхёнчхане.



«Мы уверены, что все наши игроки останутся в своих клубах Национальной хоккейной лиги на период Олимпийских игр. Национальные хоккейные федерации не могут принимать игрока из НХЛ, если лига не участвует в Олимпиаде, и есть очевидные договорные обязательства, которые будут нарушены в случае отъезда», — приводит слова Беттмэна Chicago Tribune.



Стоит напомнить, что ранее о желании уехать на Олимпиаду вне зависимости от решения НХЛ сообщил нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Овечкину можно всё». Реакция россиян на решение НХЛ по ОИ-2018 Овечкин и Малкин уверены, что клубы НХЛ отпустят их на ОИ, Тарасенко подумает об этом летом, а Кучеров фокусируется на борьбе за плей-офф.