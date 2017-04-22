Зибанеджад: «Рейнджерс» снова стали играть в хоккей, который приносил нам успех

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал победу над «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ) в пятом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли, отметив возросшую скорость игры команды. В настоящее время счёт в серии 3-2.



"«Рейнджерс» снова стали играть в хоккей, который приносил нам успех. Мы стали играть быстрее. Все наши четыре звена представляют угрозу для соперника. Очень приятно играть в такой команде", — приводит слова Зибанеджада официальный сайт Национальной хоккейной лиги.