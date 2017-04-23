Нэш: «Рейнджерс» обыграли хороший клуб, в котором играет один из лучших вратарей

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Рик Нэш поделился впечатлениями после победы над «Монреаль Канадиенс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли — 2017. «Рейнджеры» выиграли шестой матч со счётом 3:1 и победили в серии с общим счётом 4-2.



«Мы провели три матча подряд на хорошем уровне. Третий матч серии мы проиграли 1:3, и там у нас не всё получалось. Но мы обыграли очень хорошую команду, быструю, где играет один из лучших вратарей мира», — приводит слова Нэша официальный сайт Национальной хоккейной лиги.