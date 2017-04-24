Директор «Ак Барса»: все игроки показали себя достойно

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов рассказал, что доволен всеми игроками команды в завершившемся сезоне. Казанская команда вылетела на стадии финала Восточной конференции. Также функционер высказался о подходе к формированию состава.

«Все игроки, выступавшие за «Ак Барс» в прошедшем сезоне, показали себя достойно. Чего мы ждали, то и увидели. Особенно радует, что наша молодёжь уже втянулась. Много своих воспитанников играет в обороне. Игроков, к которым были бы персональные претензии, у нас нет. Ну а что касается отдельных действий на льду, то это все задачи тренера, он работает над этим. Игра легионеров? Не всё получилось в прошедшем сезоне только у Стефана Эллиотта. По остальным иностранным игрокам вопросов нет. Азеведу, Секач, Охтамаа сыграли хорошо. Довольны мы и пришедшим по ходу сезона Михалом Йорданом. Саша Свитов – настоящий капитан. Это человек, который свою капитанскую функцию выполняет очень хорошо. Мы им очень довольны, и можно говорить о том, что клуб заинтересован в продлении Свитова. О расставании речи не идёт.

Ткачёв? Сейчас мы не хотим его отвлекать, так как он защищает честь сборной. Контракт, достойный игрока такого уровня, ему обязательно будет предложен. Мы больше стали думать о своих воспитанниках, подрастающей смене. Помимо работы со своими воспитанниками в академии планируется и работа с тренерами, повышения их квалификации. Вратари? Гарипов провёл хороший сезон, мы надеемся на его дальнейший прогресс. Билялов – это наш воспитанник, он и в прошлом сезоне хорошо себя проявил. В этом году тренерский штаб принял решение: мы готовы к тому, чтобы вратарская линия состояла из своих ребят.

Продление контракта с Зинэтулой Билялетдиновым? Решение далось легко. Зинэтула Хайдярович уже давно связал свою судьбу с нашей командой, и мы в свою очередь дорожим этим специалистом. Он стал своим в клубе. Результаты команды нас устраивают – это очередная оценка работы тренера», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.