Капризов сыграет за олимпийскую сборную России на Кубке АЛРОСА

Тренерский штаб национальной сборной России совместно с тренерами олимпийской команды определили игроков, которые примут участие в Кубке АЛРОСА. Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 27 по 29 апреля, в нём также примут участие сборные Норвегии и Словении.

Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Игорь Устинский («Автомобилист»), Андрей Филоненко (ЦСКА).

Защитники: Егор Рыков, Максим Чудинов (оба – СКА), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба – «Локомотив»), Игорь Ожиганов, Артём Блажиевский, Михаил Науменков, Артём Сергеев (все – ЦСКА), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»).

Нападающие: Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Степан Санников (все – «Сибирь»), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин, Артём Ильенко (все – «Локомотив»), Михаил Воробьёв, Кирилл Капризов (оба – «Салават Юлаев»), Вячеслав Основин, Максим Мамин (оба – ЦСКА), Александр Барабанов, Александр Дергачёв (оба – СКА).

Главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ поделился ожиданиями от турнира.

«Часть игроков олимпийской команды, принимавшей участие в Еврочеллендже, продолжит подготовку в составе национальной сборной. Другая — присоединится к нашей команде, она сыграет в возрождённом турнире в Санкт-Петербурге, который называется Кубок АЛРОСА. Нашей сборной будут противостоять крепкие европейские команды – национальные сборные Норвегии и Словении, в боевом составе готовящиеся к чемпионату мира», — сказал Браташ.