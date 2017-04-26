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Власенков: кто-то из тройки Санников — Шалунов — Шумаков заслужил поездку на ЧМ

26 апреля 2017, среда. 11:30. Хоккей

Трёхкратный чемпион России Дмитрий Власенков поделился мнением о шансах игроков «Сибири» Степана Санникова, Максима Шалунова и Сергея Шумакова на попадание в состав сборной России на чемпионат мира. Мировое первенство в Кёльне и Париже стартует 5 мая.

«Санников, Шалунов и Шумаков в этом сезоне хорошо играли, в сборной в том числе. Шансы попасть в состав всегда есть. У тренеров есть ещё время определиться, кто поедет на чемпионат мира. Хотя, думаю, у тренерского штаба состав на 80-90% уже сформирован. Буквально несколько позиций посмотрят, и после чешского этапа уже будет объявлен окончательный состав. Что касается Санникова, Шалунова и Шумакова, то они заслужили поездку на чемпионат мира, но, может быть, не все трое», — сказал Власенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».

Без «Сибири», но с Кучеровым. Состав сборной принимает очертания перед ЧМ
Шумаков, Шалунов и Санников не сыграют на последнем этапе Евротура, а главной звездой сборной станет форвард «Тампы» Никита Кучеров.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Сибирь Максим Шалунов Сергей Шумаков Степан Санников
Новости. Хоккей
26 апреля 2017, среда
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