Стали известны сочетания олимпийской сборной в преддверии Кубка АЛРОСА

Стали известны сочетания, в которых олимпийская сборная готовится к Кубку АЛРОСА, который пройдёт в Санкт-Петербурге 26-29 апреля. Команда под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина готовится к двум матчам со сборными Норвегии и Словении в следующих сочетаниях:



Вратари: Филоненко, Устинский, Шестёркин

Красные: Арзамасцев — Блажиевский; Шумаков — Шалунов — Санников;

Синие: Рыков — Черепанов — Чудинов; Капризов — Воробьёв — Барабанов;

Белые: Рафиков — Манухов — Ильенко; Полунин — Красковский — Коршков;

Чёрные: Сергеев — Науменков; Дергачёв — Основин — Мамин.