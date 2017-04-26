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Драфт КХЛ больше не будет проводиться, положения о нём исключены из регламента

26 апреля 2017, среда. 20:40. Хоккей

Положения о Ярмарке юниоров исключены из правового регламента Континентальной хоккейной лиги, процедура драфта упразднена, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу лиги.

«Последний раз Ярмарка юниоров была проведена в 2016 году. После этого ФХР и советом директоров КХЛ было принято решение о выработке процедуры подписания контрактов с выпускниками хоккейных школ. В июле 2016 года совет директоров лиги исключил положения о Ярмарке юниоров в правовом регламенте КХЛ (статьи 56, 57, 58). В феврале 2017 года новая процедура была утверждена советом директоров. В соответствии с ней клубы могут заключать контракты с выпускниками своих хоккейных школ в период с 1 февраля по 30 апреля», — сообщила пресс-служба.

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Ярмарка талантов КХЛ
Новости. Хоккей
26 апреля 2017, среда
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