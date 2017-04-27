«Даллас» подписал новый контракт с форвардом Маттиасом Янмарком

«Даллас Старз» договорился о подписании нового контракта с нападающим Маттиасом Янмарком, информирует официальный сайт команды. Новое соглашение со шведским игроком рассчитано на один сезон. Зарплата Янмарка составит около $ 700 тыс.

24-летний форвард полностью пропустил нынешний сезон из-за тяжёлой травмы колена. В сезоне-2015/16 Янмарк сумел отметиться 29 (14+15) результативными баллами в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.



«Даллас» в нынешнем сезоне не сумел пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли.