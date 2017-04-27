Олимпийская сборная России разгромила Норвегию, забросив восемь шайб

Олимпийская сборная России в рамках Кубка Алросы одержала разгромную победу над командой Норвегии, встреча завершилась со счётом 8:2.



В составе россиян заброшенными шайбами сумели отметиться Михаил Воробьёв, Егор Коршков, Александр Барабанов и Степан Санников, дубли оформили Кирилл Капризов и Артём Блажиевский. У норвежцев забитые голы на свой счёт записали Томас Ольсен и Андреас Хейер.



Ворота норвежской сборной защищал Енс Лиллегренд, который не был заменён, у россиян в воротах был Игорь Шестёркин.



