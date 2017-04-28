Бонино: очень важно получить преимущество своего льда в серии с «Кэпиталз»

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Ник Бонино прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) в первом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

«Одержать гостевую победу и получить преимущество своего льда – это очень важно. Посмотрим, сможем ли мы добиться успеха и во втором матче.

Мой гол? Это был подготовленный прорыв. Обычно они развиваются дольше, но этот произошёл из-за смены. Мы очень быстро вошли в игру, а Уилсон сделал отличный пас», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.