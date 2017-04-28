В Москве прошёл мастер-класс по следж-хоккею для детей

В Москве прошёл мастер-класс по следж-хоккею – 20 ребят с различными нарушениями здоровья смогли попробовать свои силы в освоении следж-хоккейных саней, а помогали им в этом автор и ведущий телеканала «Моя Планета» Алексей Никулин и Волк — талисман хоккейного клуба «Динамо» (Москва). Почётными гостями мероприятия стали российские следж-хоккеисты – игроки сборной команды Москвы Роман Северин и Дмитрий Фролов. Об этом сообщает официальный сайт детской следж-хоккейной лиги.

Мастер-классы регулярно проводятся детской следж-хоккейной лигой при поддержке фонда Тимченко для популяризации и вовлечения детей и подростков с инвалидностью к занятиям следж-хоккеем. Вместе с общественным советом родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов при ДТСЗН города Москвы организаторы планируют продолжить эту работу.

Мастер-класс прошёл в ледовом комплексе «Морозово», где уже несколько месяцев занимаются «Снегири» — пока единственная в Москве детская команда по следж-хоккею. На постоянной основе тренируется 9 ребят от 7 до 14 лет. Через месяц при поддержке Федерации хоккея России стартует проект «Детская сборная». Начинающие следж-хоккеисты из разных регионов примут участие в специальных учебно-тренировочных сборах.

Мастер класс по следж-хоккею Фото : Детская следж-хоккеяная лига