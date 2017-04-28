СКА продлил контракт с нападающим Коскирантой на три года

Хоккейный клуб СКА продлил контракт с финским нападающим Ярно Коскирантой, сообщается на официальном сайте клуба. Новое соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2019/20.

30-летний Коскиранта выступает в составе питерских «армейцев» с сезона-2015/16. В минувшем сезоне он вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России. В регулярном чемпионате финн сыграл 57 матчей, в которых набрал 18 (12+6) очков, в 18 играх плей-офф он отметился 10 (6+4) результативными баллами.