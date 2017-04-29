«Эдмонтон» вновь обыграл «Анахайм» и повёл в серии — 2-0

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Анахайм Дакс» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Эдмонтона» отличились Андрей Секера (2-я минута) и Райан Ньюджент-Хопкинс (27). За «Анахайм» гол забил Якоб Сильверберг (36).

Российский нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев провёл на льду без малого 9 минут.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Эдмонтона». Третий матч противостояния будет сыгран на площадке «Ойлерз» 1 мая.