Василевский: жертвовать своей работой ради участия в ОИ-2018 — неправильно

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Андрей Василевский поделился мнением о вопросе участия игроков НХЛ в ОИ-2018.



«Я больше склоняюсь к тем, кто будет подчиняться решению лиги. Если мне скажут: „Ты можешь уехать в Корею, но контракт мы расторгаем“ — естественно, я никуда не поеду. Зачем мне жертвовать тем, к чему я стремился с самого детства? Я ни в коем случае не хочу называть Олимпийские игры проходным турниром. Это почетно выступать там, защищать честь страны, об этом многие могут только мечтать. Но жертвовать своей постоянной работой – это, мне кажется, неправильно. Если НХЛ разрешит играть, естественно, я поеду. Тут готов присоединиться к Кучерову и сказать, что поступлю так, как скажет НХЛ», — цитирует игрока «Р-Спорт».