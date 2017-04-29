Наместников: противник показал типичный финский хоккей, они много лезли

Нападающий сборной России Владислав Наместников подвёл итоги после поражения команды в матче Чешских игр с Финляндией (0:1). Россияне проиграли оба сыгранных матча на турнире.



«У нас были хорошее движение и нацеленность на ворота, но они забили один гол, а мы не забили ни одного. Надо поправить реализацию. С каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше, хотя всё ещё тяжеловато. Противник показал типичный финский хоккей, они много лезли, поэтому получилось много столкновений», — приводит слова Наместникова «Р-Спорт».