Шалунов: пока нечего сказать по новому контракту, ничего ни с кем не подписывал

Нападающий олимпийской сборной России Максим Шалунов прокомментировал победу над командой Словении (5:3) на Кубке АЛРОСА.

«Сегодня было посложнее, чем с норвежцами, была другая игра, другой соперник. Матч со словенцами получился нелёгким, несмотря на то что в середине расслабились. Есть ли вера, что поеду на чемпионат мира? Вера есть всегда.

Мне пока нечего сказать по новому контракту, ничего ни с кем не подписывал. Фастовский сказал, что я покидаю «Сибирь»? Я ещё никуда не ушёл. Вообще ничего не хочу говорить относительно своего будущего», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.