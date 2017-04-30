«Кузня» сделала квалификационные предложения Семёнову и ещё пятерым игрокам

Новокузнецкий «Металлург» сделал квалификационное предложение нападающему Кириллу Семёнову, который по итогам регулярного чемпионата КХЛ стал самым результативным игроком «Металлурга», в 60 матчах набрав 27 (13+14) очков.

Также клуб сделал квалификационное предложение нападающему Алексею Разумову, который в прошедшем чемпионате КХЛ провёл 52 матча и набрал 8 (5+3) очков, по числу силовых приёмов и блокированных бросков заняв второе место в команде среди нападающих. Сезон-2016/17 Разумов завершал в «Зауралье».

Квалификационное предложение получил нападающий Денис Вихарев, пропустивший концовку чемпионата из-за травмы. В 48 матчах за «Металлург» форвард набрал 13 (4+9) очков.

Квалификационные предложения сделаны бронзовым призёрам МХЛ — нападающим Константину Пархоменко и Денису Лудцеву. Капитан «Медведей» Пархоменко в регулярном чемпионате стал четвёртым бомбардиром лиги, набрав 70 очков в 52 матчах, и занял третье место среди снайперов, забросив 31 шайбу. В розыгрыше Кубка Харламова он набрал наибольшее количество очков в «Медведях» — 15 (5+10) в 13 играх. Лудцев в плей-офф МХЛ оказался одним из лидеров новокузнечан по количеству заброшенных шайб — 6 в 13 матчах. В регулярном чемпионате стал четвёртым бомбардиром, набрав в 60 играх 42 (25+17) очка.

«Металлург» предложил контракт своему воспитаннику 2000 года рождения — вратарю Семёну Хлебникову, выступавшему за юниорский состав команды.