Лавиолетт: когда «Нэшвилл» не играл в меньшинстве, выглядел очень неплохо

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт после поражения своей команды во втором матче серии плей-офф второго раунда с «Сент Луис Блюз» со счётом 2:3 (1-1 в серии)поделился мнением об удалениях в составе «хищников».



«Эти удаления выбивают команду из ритма, вынуждают бригаду меньшинства проводить на льду слишком много времени, в то время, как большая часть ребят остывает на скамейке. Тем не менее в те моменты, когда нам не приходилось „убивать“ меньшинство, наша команда выглядела очень неплохо», — цитирует тренера официальный сайт лиги.