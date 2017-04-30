Сборная России в серии буллитов одолела Чехию в третьем матче на Евротуре

Сборная России в серии буллитов одержала победу над командой Чехии в своём заключительном матче на Евротуре, встреча завершилась со счётом 4:3 Б. Команда Олега Знарка выиграла один из трёх проведённых матчей на Евротуре, уступив командам Швеции (3:4 ОТ) и Финляндии (0:1).



В составе россиян заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Дадонов, Иван Проворов и Никита Гусев, также реализовавший победный буллит. У сборной Чехии забитые голы на свой счёт записали Томаш Гика, Пётр Врана и Ян Коварж.

Спящая атака и неуверенный Василевский. Оценки сборной за матч с финнами Сборная России не смогла подобрать ключи к финским воротам, а один из двух бросков соперника в третьем периоде оказался роковым.