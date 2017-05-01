Ларионов: диалог с «Локомотивом» по поводу контракта Локтионова продолжается

Хоккейный агент Игорь Ларионов, представляющий интересы нападающего Андрея Локтионова, сообщил, что переговоры по поводу нового контракта игрока с «Локомотивом» продолжаются, обсуждается двухлетнее соглашение.

«Диалог с «Локомотивом» по поводу контракта продолжается. Более-менее начинает вырисовываться картина, что Андрей Локтионов останется в Ярославле ещё на два года», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

26-летний форвард выступает за ярославскую команду с 2014 года. В прошедшем сезоне он провёл 58 игр в регулярном чемпионате, набрав 27 (12+15) очков, а также 15 матчей в плей-офф, отметившись 12 (4+8) результативными баллами.