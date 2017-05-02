«Барыс» сделал квалификационное предложение вратарю Карлссону

«Барыс» сделал квалификационное предложение вратарю Хенрику Карлссону. Соглашение является односторонним и рассчитано на два сезона. Об этом информирует официальный сайт астанинской команды Континентальной хоккейной лиги.

Карлссон перешёл в «Барыс» из «Йокерита» прошлым летом. В сезоне-2016/17 шведский хоккеист отыграл 46 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одержав 25 побед при 92% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,53. В плей-офф Карлссон провёл 10 матчей, пропустил 28 шайб.