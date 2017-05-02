Защитник «Вашингтона» Нисканен не будет дисквалифицирован за фол на Кросби

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен избежит дисциплинарного слушания за неправильную атаку нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Об этом сообщает инсайдер ESPN Крэйг Кастенс.

В начале третьего матча полуфинала Восточной конференции капитан «пингвинов» получил травму. Борясь за шайбу на пятачке у ворот соперника, Кросби получил два удара в голову от Нисканена, после чего долго не мог подняться со льда. При помощи доктора команды Кросби ушёл в раздевалку, но на лёд больше не вернулся, отыграв в матче лишь 2 минуты и 11 секунд. Нисканен в качестве наказания получил большой штраф и удаление до конца игры.

Овечкин виноват в травме Кросби? «Вашингтон» сократил отставание в серии Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби получил удар в голову – наказать за это требуют капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Видео с травмой Кросби доступно на канале Sportsnet в YouTube