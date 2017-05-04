Гецлаф стал рекордсменом «Анахайма» по голам в Кубке Стэнли

Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф в четвёртом матче полуфинала Западной конференции НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» набрал 4 очка и помог своей команде одержать победу в овертайме (4:3). В активе Гецлафа — 2 гола и 2 результативные передачи.

Эти шайбы стали для Гецлафа 35-й и 36-й в играх Кубка Стэнли. По данному показателю Райан стал рекордсменом в истории «Дакс», превзойдя Теему Селянне, в активе которого 35 шайб.

Всего в 112 матчах турнира на счету Гецлафа 111 (36+75) очков. В 8 текущем розыгрыше Райан провёл 8 матчей и набрал 12 (7+5) очков.