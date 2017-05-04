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Капризов, Светлаков и Береглазов снова не тренировались со сборной России

4 мая 2017, четверг. 15:56. Хоккей

Сборная России вышла на вторую тренировку в Кёльне, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Как и накануне, в занятии не приняли участия Алексей Береглазов, Андрей Светлаков и Кирилл Капризов.

Хоккеисты национальной команды тренировались в следующих сочетаниях.
Вратари: Игорь Шестёркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.
«Чёрные»: Антипин — Белов, Панарин — Шипачёв — Дадонов.
«Красные»: Миронов — Проворов, Гусев — Наместников — Кучеров.
«Белые»: Науменков — Зуб, Мозякин — Ткачёв — Любимов, Барабанов.
«Синие»: Гавриков — Киселевич, Телегин – Андронов – Ничушкин, Плотников.

ЧМ-2017. Сборная России. Лимит на НХЛ и мессия Кучеров
Осмысленный лимит на легионеров из НХЛ, ветеран-снайпер Мозякин и мессия Кучеров — в представлении сборной России на ЧМ-2017.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
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