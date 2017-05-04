Шведы заявили на ЧМ-2017 двух вратарей, шесть защитников и 12 нападающих

Вратарь Никлас Сведберг, защитники Филип Хольм и Калле Росен, а также нападающие Деннис Эверберг и Марио Кемпе не попали в начальную заявку сборной Швеции на чемпионат мира по хоккею 2017 года, сообщается на официальном сайте федерации хоккея Швеции. Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Виктор Фаст, Эдди Лек.

Защитники: Джон Клингберг, Антон Строльман, Оливер Экман-Ларссон, Александер Эдлер, Юнас Бродин, Виктор Хедман.

Нападающие: Маркус Крюгер, Джоэль Лундквист, Джоэль Эрикссон Эк, Элиас Линдхольм, Вильям Нюландер, Карл Сёдерберг, Юаким Нордстрём, Карл Клингберг, Виктор Раск, Линус Умарк, Вильям Карлссон, Габриэль Ландеског.

Первый матч шведы проведут со сборной России 5 мая, начало в 17:15 мск.