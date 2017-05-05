Умарк: Капризов – невероятный талант и хороший парень. Он будет большой звездой

Форвард сборной Швеции Линус Умарк поделился ожиданиями от стартового матча ЧМ-2017 с командой России, особенно выделив своего бывшего одноклубника по «Салавату Юлаеву» Кирилла Капризова.

«У россиян очень хорошая команда. У них есть топовые хоккеисты, так что с самого начала матча нужно играть в полную силу. Я бы выделил в составе сборной России Кирилла Капризова. Это невероятный талант, хороший парень. Он будет большой звездой», — приводит слова Умарка Sveriges Radio. На последней тренировке перед матчем с россиянами Умарк тренировался в тройке вместе с Карлом Сёдербергом и Вильямом Нюландером.

Напомним, что Капризов, Береглазов и Светлаков не вошли в заявку сборной России на ЧМ, но остаются в Кёльне и будут тренироваться отдельно.

Капризов, Светлаков и Береглазов остаются в Кёльне и будут тренироваться

Светлаков, Береглазов и Капризов не вошли в заявку сборной России на ЧМ