Форвард Коллинз перешёл в ХК «Сочи»

ХК «Сочи» заключил контракт с нападающим Шоном Коллинзом. Соглашение между игроком и клубом КХЛ рассчитано на один год.

Коллинз почти всю карьеру провел в Северной Америке, сыграл 21 матч в Национальной хоккейной лиге и более 300 матчей в Американской хоккейной лиге. В Континентальную хоккейную лигу 28-летний хоккеист перешёл год назад, подписав контракт с китайским «Куньлунем». В составе «Ред Стар» он принял участие во всех матчах, набрав 39 (13+26) очков в «регулярке» и 3 (2+1) очка в плей-офф.