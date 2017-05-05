Сергей Андронов стал автором первого гола сборной России на ЧМ-2017

Нападающий Сергей Андронов стал автором первого гола сборной России на чемпионате мира по хоккею 2017 года. В первом матче группового этапа с командой Швеции россиянин сравнял счёт.

В первом периоде Элиас Линдхольм вывел шведов вперёд. Россияне отыгрались в начале третьей двадцатиминутки, Андронову ассистировали Александр Барабанов и Иван Проворов.

Идёт третий период матча Швеция — Россия, счёт равный, 1-1. Встреча проходит на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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