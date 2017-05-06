Занатта: у России отличная хоккейная школа, это будет особенная игра для Италии

Известный специалист, бывший главный тренер СКА Айван Занатта прокомментировал поражение сборной Италии от Словакии (2:3 ОТ) на чемпионате мира по хоккею 2017 года, а также поделился ожиданиями от матча с Россией, который состоится 7 мая.

«Сегодня провели хороший матч. Проиграли первый период, но смогли собраться и провести сильный второй период. Можно занести эту игру в актив, хотя нужно продолжать работать над собой. Самое главное, что парни старались и выполняли установку, я это увидел, они молодцы.

Игра сына? Он один из многих хоккеистов команды, я не привык кого-то выделять. Он рад, что попал в сборную на чемпионат мира. Для него это будет большим опытом для будущего развития.

Мы знаем, что у России сильная сборная. В этой стране отличная хоккейная школа и история. Мы уважаем россиян, это будет особенная игра для Италии. Нам есть чему поучиться у этой сборной, которая будет претендовать на победу на чемпионате мира», — сказал Занатта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.