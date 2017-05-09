А. Медведев: почему не играл в финале? Играли сильнейшие, тренер так определил

Форвард команды «Невский Легион» (Санкт-Петербург), первый президент КХЛ Александр Медведев прокомментировал поражение в финале Кубка Большого шлема Ночной лиги от команды «Феникс» (Москва) со счётом 3:4.

«Сегодня играли сильнейшие, соперник был очень достойный. Мы два раза вели в счёте, вот удаления подвели нас – решающие голы пропущены в меньшинстве. Команда достойная, это ещё раз показывает, что уровень Ночной хоккейной лиги растёт. Почему я не играл? Играли сильнейшие, тренер так определил. Всем очень нравится, все приезжают и играют от души, думаю, что приедем в следующем году уже за победой», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

«Невский Легион» является обладателем Кубка Крутова 2015 года, главного трофея Ночной хоккейной лиги.