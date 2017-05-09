Хартли: у сборной Латвии всё начинается с нуля в матчах с Россией, США и Швецией

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа над Италией (2:1) на чемпионате мира—2017.

«Большая победа для Латвии. Первые два периода было очень тяжело. Непросто было использовать свои моменты. За полторы минуты до конца мы получили такой шанс забить и в итоге выиграли. Мы были в игре все 60 минут, это очень здорово. Мои игроки порой делают слишком много. Я хочу поздравить Италию, они смотрелись здорово. Стефан Майр провёл хорошую работу. У нас остались матчи со Швецией, США и Россией. Хорошо, что к этим встречам мы подходим с девятью очками. Всё у сборной Латвии начинается с нуля», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.