Форвард Германии Хагер, нанёсший травму Мозякину, дисквалифицирован на два матча

Нападающий сборной Германии Патрик Хагер, который нанёс травму капитану сборной России Сергею Мозякину в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2017, дисквалифицирован на два матча. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Хагер сделал подсечку на россиянине в первом периоде матча, за что был удалён до конца игры. Мозякин не смог вернуться в игру из-за травмы. После матча первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что решение об участии хоккеиста в оставшихся матчах мирового первенства будет принято 10 мая после дополнительного обследования.

Дисциплинарный комитет принял решение, что Хагер совершил подсечку, рискуя нанести сопернику серьёзную травму. Он сможет вернуться в состав сборной Германии 13 мая в матче с Италией.

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