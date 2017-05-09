Лундквист: игрокам «Рейнджерс» помогает, когда они видят мой настрой

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился ожиданиями от шестого матча полуфинальной серии Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз». Счёт в серии — 2-3, шестую встречу команды проведут на домашней арене «рейнджеров» в Нью-Йорке 10 мая.

«Я знаю, как мне надо настраиваться и играть, чтобы добиться успеха. Так и надо будет действовать.

Мне кажется, что ребятам помогает, когда они видят мой настрой. Многое зависит от концентрации, психологии», — приводятся слова Лундквиста на официальном сайте НХЛ.