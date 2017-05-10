Суббэн: я перестал думать, почему меня обменяли из «Монреаля»

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн прокомментировал свой обмен из «Монреаль Канадиенс» летом прошлого года. Команда Суббэна стала первым финалистом Западной конференции Национальной хоккейной лиги текущего сезона.

«До сих пор пытался бы посчитать, почему я не в «Монреале», если бы существовало такое математическое уравнение. Я перестал об этом думать, потому что в тот день я наверняка был не единственным игроком, который не имел понятия, почему его обменяли», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.