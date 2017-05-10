Дадонов: постараемся справиться с Данией без Мозякина

Нападающий сборной России Евгений Дадонов по окончании тренировки рассказал о подготовке команды к матчу с Данией. Встреча Россия — Дания состоится завтра, 11 мая. Начало матча — в 17:15 мск.



«Погуляли вчера, ничем особенно не занимались. Надеюсь, что проблем с настроем на датчан не будет, все всё понимают. «Химия» с Панариным? Я не знаю такого слова. Если серьёзно, то и он помнит, и мы помним, так что проблем не будет. Прошлогодний матч с Данией уже забыл. Новый турнир, новые команды. Особенно соперника не видел. У нас есть тренеры, они расскажут. Мозякин пропустит матч с Данией, постараемся справиться без него, но надеемся, что на этом чемпионате он ещё сыграет.



Если надо будет поехать на четвертьфинал в Париж — поедем. Я сам там был, но не на хоккее. Из других матчей удивило, что финны проиграли французам, а немцы обыграли американцев», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



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