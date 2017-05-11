Штурм: организаторы были правы, задержав матч — лёд был не в лучшем состоянии

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа над Словакией (3:2 Б) на чемпионате мира — 2017.



«Рад, что взяли очки. Мы тяжело начали. Ребята стали хорошо атаковать во втором периоде. Нам повезло, что мы заработали очки. Будем двигаться дальше. Организаторы правильно сделали, что задержали второй период — лёд был не в лучшем состоянии. Грайсс получил небольшое повреждение, мы об этом знали вчера. Ничего серьёзного, но решили заменить его после пропущенной шайбы», — передаёт слова Штурма корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

ЧМ-2017: сборная Германии отыгралась с 0:2 и победила Словакию по буллитам