Нисканен: в начале матча «Вашингтон» выскочил, как на пожар, но Флёри был хорош

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен поделился впечатлениями после поражения в решающем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (0:2, 3-4 в серии). Это уже третье поражение «Вашингтона» с Александром Овечкиным от «Питтсбурга» в серии плей-офф НХЛ.



«Несколько неудачных деталей стоили нам игры. Как и в начале серии, мы неплохо выглядели, но не смогли реализовать моменты. Флёри был хорош. Нам нужно было забивать. В первые минуты мы вышли будто на пожар, и было бы здорово в тот момент забить. Но, знаете, я не знаю… Мне больше нечего сказать», — цитирует игрока официальный сайт лиги.